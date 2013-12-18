默克尔在新任期首次演讲中敦促修改欧盟条约

路透柏林12月18日 -德国总理默克尔在其第三个任期的首次演讲中敦促欧洲合作伙伴，通过让渡经济政策制定权以及对欧元区条约进行具有政治敏感性的修改，来解决欧元区存在的缺陷。

在她领导的新的“大联合政府”宣誓就任的后一天，默克尔在德国下议院表示，爱尔兰和西班牙等国所取得的进展表明，欧洲正在克服曾几乎导致欧元区四分五裂的金融危机影响。

不过默克尔表示，现在就宣称取得胜利还为时尚早，称欧元区是尚未完成的事业，不能躺在功劳簿上。

“我明白在各个成员国推进条约的修改很困难，不过要想进一步推进欧洲一体化，就必须准备好进一步发展它，”默克尔说。

德国希望能够有一个更为紧密的经济政策协调机制，作为欧元区单一货币政策的补充，并将在本周的欧盟领导人峰会上推动成员国与欧盟执委会达成有约束力的条约，以使这些国家承担其实施某些改革措施的义务。

与此同时，德国也在推动修改里斯本条约，以便让欧洲整体上能够对政策有更好的控制力。不过这在其它成员国间引起了高度的争议，包括德国的邻国法国。

法国与意大利和西班牙等国，正在敦促德国更好地维护欧洲“团结”，以战胜经济困难，尤其是南部二线国家所遭遇的经济困境。

“我们在欧洲遇到了一种情况，那就是常常有人指责德国在某些问题上扮演拦路虎的角色，其实并不是这样的，”默克尔说。

“如果在约束性义务方面向前迈出实质性的一步...那么我们也可以期待着找到新路，能够让那些需要额外帮助的国家获得所需的帮助。”

默克尔对爱尔兰和西班牙在经济方面取得的进展表示了赞赏，并称希腊、葡萄牙和塞浦路斯也显露出改善的迹象。(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)

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