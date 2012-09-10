默克尔赢得资深盟友对欧洲央行购债计划的支持

* 默克尔赢得资深CSU盟友对欧洲央行购债计划的支持

* 其他CSU攻击欧洲央行购债计划

* 德国宪法法院将於周三就救援基金做出裁决

路透柏林9月10日电---德国总理默克尔关於欧洲央行(ECB)购债计划的立场,周一赢得巴伐利亚州同盟党派一关键领导人的支持,而之前这个南部政党的其他人士批评该计划是危险的而且可能不合法.

欧洲央行总裁德拉吉上周宣布,如果成员国请求援助并满足严格的条件,则该央行将购买数量不限的欧元区成员国公债.

默克尔对德拉吉的计划表示支持.参与周一闭门会议的人士告诉路透,默克尔在会上对保守派议员表示,该计划符合欧洲央行的规则.

但基督教民主党(CDU)的巴伐利亚姊妹党--基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)成员一直强烈批评购债计划,暴露出默克尔执政联盟内部存在分歧.默克尔属於基督教民主党(CDU).

周一情况发生变化.基督教社会联盟在德国下议院的议会领袖Gerda Hasselfeldt表示支持欧洲央行的计划,意味着支持默克尔的立场.

Hasselfeldt的支持将受到默克尔的欢迎.由於默克尔默许认可了德拉吉的计划,而受到了保守的德国媒体及一些经济学家的批评.

巴伐利亚州财长及CSU政客Markus Soeder称,欧洲央行的计划"远远超越"了其职权范围,增加了通胀风险且扩大了德国的负债.

Soeder及其CSU的同僚Alexander Dobrindt均表达了对另一党派同盟Peter Gauweiler的支持.Gauweiler周日表示,其已向德国宪法法院递交了反对欧洲央行计划的申诉.

Gauweiler称,该法院可能会因为他的申诉,而推延本周备受期待的对欧元区新援助基金的裁决.

位於卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)的德国宪法法院料将於周二决定是否於9月12日对援助基金做出裁决,或者因考虑申诉而延迟.默克尔的发言人周一表示,该国政府预计裁决会按计划进行.(完)

--编译 张涛/兰秀娟;审校 孙茉莉

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