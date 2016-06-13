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中国财经 | 2016年 6月 13日 星期一 16:32 BJT

德国总理称开放中资银行进入金融业需注意对等互惠

路透北京6月13日 - 德国总理默克尔周一表示，德国将会特别注意，向中资银行开放金融市场时的对等互惠情况。

“我们在金融业绝对会比传统产业更加注意对等互惠问题，”她在访问中国时表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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