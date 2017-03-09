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时事要闻 | 2017年 3月 9日 星期四 17:22 BJT

德国总理默克尔称应将英国退欧公投视为欧盟的警钟

路透柏林3月9日 - 德国总理默克尔表示，英国去年公投退出欧盟的结果，应视为欧盟的一记警钟，她并重申，成员国必须能够以各自不同的步伐推进整合。

“我们应将英国退出欧盟视为一记警钟，尽管有许多特殊因素影响了英国选民，”默克尔向下议院表示。

她还重申，唯有英国政府启动欧盟里斯本条约第50条款，才会展开英国退欧谈判。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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