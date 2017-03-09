德国总理默克尔称应将英国退欧公投视为欧盟的警钟

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透柏林3月9日 - 德国总理默克尔表示，英国去年公投退出欧盟的结果，应视为欧盟的一记警钟，她并重申，成员国必须能够以各自不同的步伐推进整合。
“我们应将英国退出欧盟视为一记警钟，尽管有许多特殊因素影响了英国选民，”默克尔向下议院表示。
她还重申，唯有英国政府启动欧盟里斯本条约第50条款，才会展开英国退欧谈判。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。