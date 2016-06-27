德国政府发言人称英国已公投退欧 似暗示无挽回余地

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透柏林6月27日 - 德国政府发言人Steffen Seibert周一表示，英国民众已经投票决定要退出欧盟，而欧盟目前必须应对此一决定，他的说法看似驳斥了英国留在欧盟的可能。
当被问及总理梅克尔认为此一决定是否无法挽回时，Seibert在一场例行政府记者会上表示：
“我们要面对事实。英国民众在公投中以勉强过半的票数决定退出欧盟，这是一个事实，尽管这不是让我们感到愉悦的结果，但我们如今必须在政治上应对此一问题。”(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。