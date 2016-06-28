德国总理默克尔誓言将强化欧盟 告知英国别想“占尽便宜”

路透柏林6月28日 - 上周英国举行历史性公投决定退欧之后，德国总理默克尔周二强调德国一方面将维系与英国的密切关系，一方面也将努力强化欧盟。

默克尔在议会表示，“我们意识到，其余欧盟27国在未来展现采取正确政策措施的意愿及能力有多么重要。”

她欢迎所有有助于强化欧盟的提议，但表示至关重要的是避免可能鼓励其他国家退出的任何措施，并称英国在未来的谈判中不能“占尽便宜”。

默克尔称，离开欧盟的步骤完全取决于英国。(完)