德国总理默克尔誓言将强化欧盟 告知英国别想“占尽便宜”

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透柏林6月28日 - 上周英国举行历史性公投决定退欧之后，德国总理默克尔周二强调德国一方面将维系与英国的密切关系，一方面也将努力强化欧盟。
默克尔在议会表示，“我们意识到，其余欧盟27国在未来展现采取正确政策措施的意愿及能力有多么重要。”
她欢迎所有有助于强化欧盟的提议，但表示至关重要的是避免可能鼓励其他国家退出的任何措施，并称英国在未来的谈判中不能“占尽便宜”。
默克尔称，离开欧盟的步骤完全取决于英国。(完)
(编译 张明钧/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。