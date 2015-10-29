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时事要闻 | 2015年 10月 29日 星期四 12:17 BJT

德国总理默克尔称支持快速达成欧盟-中国投资协定

路透北京10月29日 - 德国总理默克尔周四在北京表示，将乐于看到国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。

默克尔还表示，会支持“很快”达成欧盟-中国投资协定，这将为针对自由贸易谈判的可行性研究开辟道路。

另外还有数项协议达成，中国和德国签署30架空客A330客机的交货协议，德国大众汽车(VOWG_p.DE)和中国工商银行签署战略合作框架协议，以及德意志交易所(DB1Gn.DE)、上海证交所、中金所签署三方合资协议。

此外，中国总理李克强表示，同意中欧应尽快启动自贸谈判可行性研究；而中国将成为德国的庞大市场，同时也会向德国工业学习。（完）

(编译 高琦 审校 龚芳)

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