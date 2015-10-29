德国总理默克尔称支持快速达成欧盟-中国投资协定

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京10月29日 - 德国总理默克尔周四在北京表示，将乐于看到国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。
默克尔还表示，会支持“很快”达成欧盟-中国投资协定，这将为针对自由贸易谈判的可行性研究开辟道路。
另外还有数项协议达成，中国和德国签署30架空客A330客机的交货协议，德国大众汽车(VOWG_p.DE)和中国工商银行签署战略合作框架协议，以及德意志交易所(DB1Gn.DE)、上海证交所、中金所签署三方合资协议。
此外，中国总理李克强表示，同意中欧应尽快启动自贸谈判可行性研究；而中国将成为德国的庞大市场，同时也会向德国工业学习。（完）
(编译 高琦 审校 龚芳)
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。