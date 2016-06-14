德国总理默克尔：中国必须为全球钢铁市场承担更大责任

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月14日 - 德国总理默克尔周二敦促中国对全球钢铁市场承担更大的责任，指出中国自15年前加入世界贸易组织(WTO)以来大幅扩大了在全球钢铁生产领域的份额。
默克尔在沈阳对记者表示，中国目前占全球钢铁生产的一半。
“这意味着中国要肩负全球钢铁市场的更大责任，”她对记者表示，并指出中国产量过剩并给欧洲钢铁产业带来问题。
欧洲钢铁生产商因钢铁价格重跌深受打击，他们将此主要归咎于来自中国廉价出口的飙升。中国供应过剩的状况因国内需求下滑而更为恶化。
欧盟执委会3月16日宣布多项计划，推动抵御中国低价进口品的贸易案件加速成立，执委会并呼吁欧盟国家停止阻挠相关措施；针对存在倾销及补贴行为的产品，这些措施可以课征较高关税。
此外，德国经济部长加布利尔4月份曾表示，欧盟在处理中国低价钢铁问题上应采取强硬立场。
加布利尔和默克尔均曾表示，他们希望能够在不引发与中国贸易战的前提下解决这一问题。(完)
(编译 王颖/刘秀红；审校 孙茉莉/屈桂娟)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。