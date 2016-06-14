德国总理默克尔：中国必须为全球钢铁市场承担更大责任

路透北京6月14日 - 德国总理默克尔周二敦促中国对全球钢铁市场承担更大的责任，指出中国自15年前加入世界贸易组织(WTO)以来大幅扩大了在全球钢铁生产领域的份额。

默克尔在沈阳对记者表示，中国目前占全球钢铁生产的一半。

“这意味着中国要肩负全球钢铁市场的更大责任，”她对记者表示，并指出中国产量过剩并给欧洲钢铁产业带来问题。

欧洲钢铁生产商因钢铁价格重跌深受打击，他们将此主要归咎于来自中国廉价出口的飙升。中国供应过剩的状况因国内需求下滑而更为恶化。

欧盟执委会3月16日宣布多项计划，推动抵御中国低价进口品的贸易案件加速成立，执委会并呼吁欧盟国家停止阻挠相关措施；针对存在倾销及补贴行为的产品，这些措施可以课征较高关税。

此外，德国经济部长加布利尔4月份曾表示，欧盟在处理中国低价钢铁问题上应采取强硬立场。

加布利尔和默克尔均曾表示，他们希望能够在不引发与中国贸易战的前提下解决这一问题。(完)