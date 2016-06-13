德国总理默克尔称需就中国的市场经济地位做进一步讨论

路透北京6月13日 - 德国总理默克尔周一在与中国国务院总理李克强召开记者会时表示，有必要就世界贸易组织(WTO)规范下中国市场经济地位进行更多专家层级的讨论。

李克强称，与欧盟间的贸易争端只代表贸易关系的一小部分，而中国不希望发生贸易战。

默克尔同时提到，德国期望中国市场将对外国投资开放，她不希望见到中国就外国非政府组织制定的新法阻碍非政府组织在中国的运作。(完)