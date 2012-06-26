默克尔反对欧元区共同债券构想 欧盟峰会前气氛紧张

* 四国财长于巴黎紧急碰面

* 欧盟报告寻求中期内创立统一财政部、发行债券

* 塞浦路斯可能需要100亿欧元救助,超过其经济总量的一半

* 西班牙短债得标利率创下11月来最高

路透柏林/巴黎6月26日电---德国总理默克尔周二寻求断绝发行欧元区共同债券的念头,称"只要我活着",欧洲就不会共担全部债务.同时,欧元区四大国财长举行了会谈,试图缩小在欧债危机解决方式上面的分歧.

离欧盟峰会召开还有两天之际,欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)发布了一份七页报告,谈到加强财政整合,建立银行业联盟,并设想了在中期内创建欧元区财政部,发行共同债券.

默克尔与其自由民主党联盟夥伴的议员举行了会议,据与会人士称,默克尔立即否定了债务共同化的想法.

她被引述称:"只要我活着,就不会共担全部债务."就在前一天,她表示欧元区共同债券的想法"经济角度讲是错误的,并会有反作用".

然而,在更灵活地使用欧元区救助基金,帮助银行业并安抚因政府债券减记风险加剧而受挫的投资者方面,德国似乎准备作出让步.

据路透获悉的一份草案显示,默克尔领导的中间偏右翼联盟中的各政党提议允许成立新的永久性救助基金,即欧洲稳定机制(ESM)直接向各国银行救助基金施以援手.

这可能会让西班牙等国政府避免因接受救助而损害政治形象,尽管这些贷款仍会计入国家资产负债表,导致债务规模增加,并依然需要满足一些严苛条件.

更重要的是,保守派基民党秘书长考德(Volker Kauder)在另一场会议上对议员表示,欧元区各国政府正在讨论在ESM救助基金中取消优先债权人地位,与会人士表示.

消息人士表示,默克尔和德国财长朔伊布勒都没有明确表示赞同这样的举措.他们坚持欧盟协定条款,让民间债权人在受助国家的债务重组中最先承担损失.

该条款让投资者不敢买进西班牙债券,担心可能出现"扣减".这导致西班牙债券收益率升至警戒水准.此前欧元区承诺向自西班牙银行业提供至多1,000亿欧元(1,250亿美元)救助.

欲浏览欧元区危机相关图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)

**情势紧绷**

在默克尔断然说出此番言论之前,政治紧张态势就已经浮现.

意大利总理蒙蒂对该国国会表示,周四和周五的欧盟峰会中,他不会只当个橡皮图章.如果情况必要,他准备协商到周日晚间,以寻求安抚市场的举措.

塞浦路斯在周一成为第五个请求纾困的欧元区国家之後,欧洲央行宣布不再接受该国债券为担保品,令塞浦路斯更加颜面扫地.尴尬的是,塞浦路斯将在不到一周後接任欧盟轮值主席国.

欧盟官员周三表示,欧元区财长将举行电话会议,讨论西班牙和塞浦路斯的援助请求.

在此之前,四大经济体--德国、法国、意大利和西班牙--的财政部长在周二晚间讨论短期危机管理,以及有关未来预算及银行业更加紧密整合的提案.

尽管金融市场紧张不安,国际间要求果断行动的压力日增,但是本周的欧盟峰会料仍无法达成长期的解决方案.

两位欧元区消息人士表示,地中海东部岛国塞浦路斯可能需要最多达100亿欧元的紧急融资,这比该国一年产出173亿欧元的一半还要高,相当於平均每个塞浦路斯人借款1万欧元.

虽然欧洲金融稳定机构(EFSF)拿出这笔纾困基金不算很费劲,但此事开了一个很糟糕的先例,可能导致像希腊那样要求民间债权人进行债务减记.

塞浦路斯第二大银行在6月30日之前有18亿欧元的资本缺口需要弥补.该国财长Vassos Shiarly对路透表示,金融援助的范围可能更广,会涉及该国财政方面的需求.

塞浦路斯从7月1日起担当为期六个月的欧盟轮值主席国.但一位欧洲央行发言人在法兰克福表示,塞浦路斯的债信评级被所有公认评级机构调降至垃圾级别,意味着该国公债不再能够满足债信要求.

也就是说,银行业者不能再用塞浦路斯公债作为抵押换取欧洲银行的贷款.

据信塞浦路斯已经向欧盟申请援助.此前该国曾向中国或其亲密盟友俄罗斯寻求贷款,明显是为了避免严苛的贷款条件以及欧盟/IMF援助计划中令人难以接受的监控,但没有取得成功.(完)

--编译 程琳/王翔琼/李婷仪/郑茵;审校 张涛/徐文焰

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