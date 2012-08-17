默克尔支持德拉吉抗击危机策略

路透渥太华8月16日电---德国总理默克尔周四表示,支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的抗击危机策略,并敦促欧洲夥伴国迅速采取行动推进更紧密的财政政策一体化,称时间已经不多.

默克尔在赴加拿大首都渥太华访问期间,向欧洲其他领导人发出了信息,他们下周即将举行一系列高层会议.默克尔此次出访将与加拿大总理哈珀商讨欧洲危机、欧盟-加拿大自由贸易协定和叙利亚局势.

"我再次明确表示,我们需要一个长期而可持续的解决方案,"默克尔在加拿大议会大厦与哈珀出席联合记者会时指出.

"这是一个弥补欧洲在创立货币联盟时未采取的步骤的问题,即建立政治联盟,"她说."德国深知,在一个共同货币区域内,政治责任需要分担.我们在很多方面进展良好,但时间是至关重要的.我们都完全明白这一点."

默克尔顶住压力,反对通过推出欧元区共同债券来解决欧债危机,而是敦促欧洲夥伴国走向所谓的"财政联盟".在财政联盟中,成员国需要向欧盟交出其在预算方面的主权.

但很多欧元区领导人,包括法国总统奥朗德,都不愿支持这种设想.默克尔下周将会晤奥朗德.

默克尔表示,欧盟执委会应获得更大的权力,以便在欧元区成员国的预算失控时予以干预.该提议导致默克尔与奥朗德及其他领导人发生意见分歧.

默克尔的战略获得加拿大总理哈珀的支持,加拿大过去曾批评欧洲行动过於迟缓.哈珀表示加拿大有"绝对的信心",相信欧洲领导人将能应付危机引起的挑战.

"欧洲已采取了一些非常重要的步骤,而我们晓得,还需采取更多措施."哈珀称.

默克尔表达了对德拉吉的支持.德拉吉上月在伦敦一场演讲中誓言将尽一切所能挽救欧元,并提出购买西班牙和意大利等欧元区国家债券的可能性,这在德国引发大量批评.

默克尔表示,德拉吉的宣示与欧洲领导人采取的态度"完全一致".

她下周将在柏林与奥朗德和希腊总理萨马拉斯会面,这将是一连串双边会谈的开端.德国宪法法院9月12日将就欧元区新纾困工具是否符合德国法律做出关键裁决.(完)

--编译 肖群英/张若琪;审校 徐文焰/张涛

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