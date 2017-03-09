版本:
中国
国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 17:24 BJT

德国总理默克尔支持欧盟追求自由贸易政策

路透柏林3月9日 - 德国总理默克尔周四在欧盟领导人峰会召开前对德国议会表示，欧盟需要有基于自由贸易的政策，且必须努力与其他国家达成协议，确保自己不被孤立。

“即便我们看到部分国家民族主义、贸易保护主义抬头，但欧洲绝不能封闭自己走后退的道路，”默克尔说。

“欧洲必须对全球保持开放，尤其是在贸易政策方面，”她说。(完)

(编译 李爽 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐