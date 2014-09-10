默克尔希望欧盟对俄罗斯实施新制裁

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透柏林9月10日 - 德国总理默克尔周三表示，欧盟应该直接实施对俄罗斯的新经济制裁措施，并称如果乌克兰和平计划出现重大进展，之后还是能够暂停制裁。
“鉴于当前情况，军事活动的确已经改善，虽然不是100%停火但也有好转；但我指出的很多其他方面还不明朗，因此我们希望现在就公布这些制裁，”默克尔对德国议会表示。
默克尔还称，若乌克兰的12点和平计划得到实施，德国将“第一个”建议暂停制裁。欧盟周一批准了新制裁举措，但已经推迟实施以评估停火情况。欧盟各国代表周三将会晤讨论下一步举措。(完)
(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。