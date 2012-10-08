默克尔将自欧元区危机以来首访希腊

一周焦点：希腊债务又现危机 但这次情况有所不同
这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
* 默克尔将於周二出访希腊,为欧元区危机爆发以来首次
* 此次访问表明德国改变了在希腊退出欧元区一事上的想法
* 默克尔将明确表示希腊人必须推行严苛的措施
路透雅典/柏林10月7日电---德国总理默克尔将於本周出访希腊,传达希望该国留在欧元区的意愿.但对饱受数年财政撙减与经济衰退之苦的希腊民众而言,默克尔此行恐怕是不受欢迎.
很多希腊人将目前自己国家所处的困境归咎於默克尔,反对者誓言将在周二默克尔到访时举行抗议示威活动.这将是默克尔自2009年爆发欧元区危机以来首次访问希腊.
"她不是来支持希腊的,她的政策已经把希腊推到了悬崖边上.她是来搭救这个腐败、可耻和卑躬屈膝的政治体系的."左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)说道,"我们会让她得到她应得的待遇."
雅典将为默克尔六小时的访问部署约6,000人的警力,届时将禁止工会和反对党计划的抗议游行进入雅典市中心.
"我们不希望她来,"养老金被削减了三分之一的72岁的Yannis Georgiou表示,"我们将走上街头抗议撙节举措,抗议政府.或许默克尔将能听到,并看到我们正在经历的."
默克尔出访是德国支持希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)联合政府的一个信号.希腊正艰难地与国际贷款机构就新的预算削减达成共识,努力克服执政联盟夥伴的反对,并竭力应对公众日益升温的怒火.
在今年上半年考虑过希腊退出欧元区的想法後,默克尔最终认为希腊退出的风险太高,特别是在明年德国大选临近的情况下.
默克尔此次出访是展现德国团结一致的表现,旨在向希腊领导人和人民传达柏林不愿抛弃他们的信息,而且亦是在向希望希腊退出的默克尔执政联盟成员发出讯号,即这种情况不会很快发生.
同时,默克尔的出访亦展现了对萨马拉斯的信任.默克尔的助手称,萨马拉斯改革的决心一直令他们感到惊喜.之前没有访问希腊的一个原因是对萨马拉斯的前任--帕帕季莫斯和帕潘德里欧的改革进展感到失望.
"我们认为萨马拉斯确实在试图解决问题,"一位要求匿名的德国官员称,"没人认为这次访问表明一切都很完美.但我们认识到事情在朝正确的方向发展."
希腊政府对默克尔来访的消息感到万份欣喜,承诺将以大国礼遇招待默克尔.希腊官员将德国改变心意归功于萨马拉斯8月出访德国时的魅力攻势.
一位不愿具名的希腊政府官员告诉路透:"萨马拉斯展现了做出改变的真实意愿.他强调了希腊必须做什麽,而非其它人必须为希腊做什麽."
默克尔将与萨马拉斯、希腊总统Karolos Papoulias和希腊行业代表们会晤.
但是反对党都计划好举行抗议示威活动,希腊警方称已经做好了应对暴力冲突的准备.
周日各报纸的语调较为温和.Proto Thema刊登的是"HEIL(嗨)"的大标题,但多数其他报纸呼吁默克尔在出访期间认真关注希腊民众的遭遇.
"告诉默克尔真相,"Nikos Hatzinikolaou在Real News中写道,"失业率高达25%,经济衰退幅度为7%,衰退已进入第五个年头,金主还能指望希腊存活下去并偿还债务吗?"
此次出访给了默克尔近距离观察希腊的机会,可能会对她自身竞选连任的希望带来重大影响.
希腊正陷於与国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行这三方金主的艰难协商之中,讨论未来两年希腊减支115亿欧元事宜.这是投放1,300亿欧元帮助希腊维持运转的一个条件.
由於这些谈判困难重重,贷款方眼下意识到希腊需要更多时间、更多资金,或者两者都要.IMF希望德国等官方贷款人大幅减记所持希腊债务.民间债权人已经忍受了此类损失,但欧盟夥伴则倾向於采取其他措施,而不是遭受更多损失.
为避免再向议会为希腊请求第三轮救助,德国可能将不得不同意作出其他让步以弥补希腊财政缺口.
措施可能包括再给予萨马拉斯两年的时间来进行痛苦的减支,并且同意削减希腊支付欧盟贷款的利率.
这些做法势必会在德国国内引发反弹,在作出这些让步前,默克尔将希望向萨马拉斯开诚布公,明确告诉他自己已竭尽全力,现在将取决於他.从政治上而言,她将几乎没有空间在明年的德国选举前为希腊付出更多.
"她必需直截了当,把选项明确告诉希腊政府,"基民党资深议员Michael Fuchs告诉路透,"额外援助的条件能否满足并不取决於德国,而纯粹要看希腊政府."(完)
--编译 程琳/兰秀娟/王翔琼;审校 徐文焰/隋芬
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