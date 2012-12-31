默克尔称欧元区危机远未结束

路透柏林12月31日 - 德国总理默克尔在新年致词中表示,尽管旨在解决问题根源的改革措施已初见成效,但欧元区债务危机还远未结束.

在将于周一晚间播出的采访录像中,默克尔呼吁德国民众应更加耐心,虽然欧元区危机已拖延达三年之久.在采访中,默克尔称德国的繁荣离不开欧盟的繁荣.

"为了我们的繁荣和稳定,我们必须找到恰当的平衡点,"默克尔表示,"欧洲债务危机正显示了这一平衡有多么重要."

她还说:"我们实施的改革正开始发挥作用.但我们仍需保持耐心,危机还远未结束."

默克尔借此机会间接反驳了德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble).后者在周五同德国画报的访谈中表示，危机最糟糕的部分已经过去了.(完)

(编译 王湄; 审校 程琳)

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