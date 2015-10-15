默克尔称将与英国就欧盟改革进行建设性合作

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林10月15日 - 德国总理默克尔周四称，德国将与英国就欧盟改革进行建设性合作，但强调称人员自由流动等规则是不可谈判的。
“我们将与英国政府进行建设性合作是不言而喻的，”默克尔周四在德国联邦议院发表演讲称。
“但另外一件事也不言而喻：有些事情是不可谈判的。欧洲一体化取得的一些成果不可用于谈价还价，譬如人员自由流动和非歧视原则，”默克尔表示。
“我确信，我们将找到双方均可接受的妥协，”默克尔表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。