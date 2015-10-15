默克尔称将与英国就欧盟改革进行建设性合作

美国债市：公债收益率下滑，特朗普就职演说高举民粹主义大旗
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林10月15日 - 德国总理默克尔周四称，德国将与英国就欧盟改革进行建设性合作，但强调称人员自由流动等规则是不可谈判的。
“我们将与英国政府进行建设性合作是不言而喻的，”默克尔周四在德国联邦议院发表演讲称。
“但另外一件事也不言而喻：有些事情是不可谈判的。欧洲一体化取得的一些成果不可用于谈价还价，譬如人员自由流动和非歧视原则，”默克尔表示。
“我确信，我们将找到双方均可接受的妥协，”默克尔表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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