默克尔称将与英国就欧盟改革进行建设性合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月15日 - 德国总理默克尔周四称，德国将与英国就欧盟改革进行建设性合作，但强调称人员自由流动等规则是不可谈判的。

“我们将与英国政府进行建设性合作是不言而喻的，”默克尔周四在德国联邦议院发表演讲称。

“但另外一件事也不言而喻：有些事情是不可谈判的。欧洲一体化取得的一些成果不可用于谈价还价，譬如人员自由流动和非歧视原则，”默克尔表示。

“我确信，我们将找到双方均可接受的妥协，”默克尔表示。(完)