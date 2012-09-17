默克尔称德国央行总裁有权表达欧债危机看法

路透柏林9月17日电---德国总理默克尔周一表示,德国央行总裁有权利表达他对欧元区危机的看法;之前德国财长谈话暗示,德国央行总裁魏德曼的评论可能造成不良影响.

"欧洲央行的独立性对我们很重要,我不会评论(魏德曼)对欧洲央行政策的意见,"默克尔在记者会上表示.

"我了解他,而且我知道他很关切这场危机能以真实可持续的方式解决,也关切欧元成为稳定的货币,"她称.

在周末刊出的一篇报纸专访中,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,欧洲央行内部对新买债计划的公开争辩,令德国社会大众感到不安.

魏德曼曾公开批评买债计划,他称买债计划触犯了央行不得融通一国预算的禁忌.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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