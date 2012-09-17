默克尔称德国央行总裁有权表达欧债危机看法

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透柏林9月17日电---德国总理默克尔周一表示,德国央行总裁有权利表达他对欧元区危机的看法;之前德国财长谈话暗示,德国央行总裁魏德曼的评论可能造成不良影响.
"欧洲央行的独立性对我们很重要,我不会评论(魏德曼)对欧洲央行政策的意见,"默克尔在记者会上表示.
"我了解他,而且我知道他很关切这场危机能以真实可持续的方式解决,也关切欧元成为稳定的货币,"她称.
在周末刊出的一篇报纸专访中,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,欧洲央行内部对新买债计划的公开争辩,令德国社会大众感到不安.
魏德曼曾公开批评买债计划,他称买债计划触犯了央行不得融通一国预算的禁忌.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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