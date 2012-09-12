默克尔称德国宪法法院裁决给予议员和纳税人安全感

路透柏林9月12日电---德国总理默克尔周三表示,德国宪法法院允许在一定条件下批准欧元区救助基金的裁决,为德国议员和纳税人提供了安全感.

该法院稍早判决指出,有关欧洲稳定机制(ESM)及财政协议的申诉大多缺乏凭据,但其表示允许批准的一项条件,为德国在ESM负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.

"法院对国会权利的强调,为下议院的每个人、以及纳税人和这个国家的民众提供了安全感,"默克尔在讨论2013年财政预算期间对下议院表示.

"这种安全感对我们当前进程而言很重要,这就是为什麽我说今天是德国乃至欧洲的好日子."

默克尔还表示,受困欧元区国家必须带头解决自身问题,她并重申,德国的观点是并非欧元区的所有银行要受到计划中的新欧洲银行业监管机构监管.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红/田建华

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