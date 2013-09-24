默克尔如何组建联合政府为棘手难题

默克尔8月15日在德国东部的Wittenberg市参加大选获胜后的游行。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透柏林9月23日 - 德国总理默克尔周一开始试图说服中间偏左的党派继续让她执政，此前她所领导的保守阵营取得逾20年来的最佳胜果，但仍无法取得绝对多数。

尽管默克尔所属的保守阵营拿下1990年以来的最高得票率41.5%，但她仍无暇庆祝此事；保守阵营只差五个席次就能在国会中取得绝对多数地位，如果成功会是逾半世纪来首见。

默克尔在一场记者会中表示，“我们当然对协商保持开放的态度，而我也已经与社会民主党(SPD)的主席进行初步接触，而社民党主席称该党必须先在周五举行党内领导人会议。”她称，她并不排除与其他可能联手组建政府的政党进行谈判。

多位分析师表示，组建执政联盟最长可能得花上两个月的时间，虽然两党曾经在默克尔领导下于2005-2009年期间组成大联合政府，但有一些迹象显示社民党人士可能会对于组建大联合政府采取强硬立场。

社民党内重量级人物Ralf Stegner表示，“这将会是条漫漫长路。”社民党对于再次成为默克尔领导的基督教民主党(CDU)及基督教社会联盟(CSU)的结盟伙伴存有重大异议。

默克尔冷静地带领德国走过欧元危机，已经强化她作为“国母”的地位，但她在欧元区纾困表决的议题上得靠社民党及绿党的支持。

民意调查显示，多数德国选民希望再次见到“大联合政府”，欧元区的许多伙伴国家亦是如此，他们预期社民党将会软化默克尔对于希腊等身陷困境欧元区国家着重于节约支出的态度。

德国公债期货上涨，但欧元面临压力，因对于默克尔得花多少时间组建执政联盟存有疑虑。对于默克尔而言，要延续政权可能得付出相当代价，不论是在内阁职位或者是对社民党在政策上让步皆是如此。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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