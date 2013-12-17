默克尔第三度当选德国总理

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透柏林12月17日 - 德国下议院周二投票表决，默克尔第三度当选总理，新的“大联合”政府稍晚将宣誓就任，正式执政。
默克尔所属的保守阵营在9月22日的大选获得20多年来最佳成绩，但仍不得不与对手社会民主党(SPD)进行漫长的联合组阁谈判。组阁协议上周甫获SPD党员通过。
国会下院的表决只是形式性质，因为执政联盟已握有压倒性的多数席位。表决结果为462票支持梅克尔出任总理，150票反对，9票弃权。
继阿登纳及科尔之后，默克尔也成为另一位战后赢得三任任期的德国总理。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
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