默克尔执政盟友排除“减记”希腊债务的可能性

路透柏林11月21日电---德国总理默克尔所属政党的一位资深议员周三警告,若对公共债权人持有的希腊债务进行减记,将给其他受援国发出致命信号,而且并不能解决希腊的根源问题.

默克尔所属基督教民主党(CDU)的预算事务发言人Norbert Barthle表示,鉴於围绕如何填补希腊融资缺口本就存在分歧,没有就此达成协议在意料之中.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德正敦促欧洲政府同意就所持希腊贷款承受损失,但默克尔坚决反对这个做法.

"这会造成三个负面影响,"Barthle对Deutschlandfunk电台表示,"一是耗费资金,二是对爱尔兰、葡萄牙,也可能对西班牙发出一种致命信号,这些国家很快会问,凭什麽它们就要接受严苛的条件并推进艰难的措施…三是,在预算法下也会造成一些後果."

"对受影响的国家而言,债务减记也许是最让人接受和简便的途径…但我们的目标必须是解决高负债的根源问题."(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

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