默克尔不排除未来“减记”希腊债务的可能

路透柏林12月2日电---德国总理默克尔周日表示,希腊债权人可能会考虑减记更多希腊债务,但在当前援助计划完成前不会那样做.

上周二欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)批准包括降低利息和延长还款期限的一系列措施,拟在2020年之前将希腊债务相当於国内生产总值(GDP)的比例降至124%.

德国方面坚持认为,减记欧元区成员国政府持有的希腊债务是不合法的,虽然德国财政部长朔伊布勒最近亦暗示,最终可能需要"减记"官方贷款机构持有的某类债务.

"如果某天希腊再次出现无法为财政举新债的情况,那我们必须审视并评估那一状况.如果一切按计划进行,那一情况在2014/2015年之前是不会发生的,"默克尔对德国周日画报表示.

明年德国举行联邦选举前,德国政府对其所持希腊债务实施"减记"的可能性给默克尔带来政治风险,届时她将寻求第二次连任.

这类减记在德国人看来,无异於走向"转移联盟",也就是较富裕的北欧国家向他们认为缺乏财政自律的南欧国家提供资金.

在接受访问时,默克尔否认德国选举时间表是目前排除减记希腊债务可能性的原因,其表示,希腊现在多了两年时间去达到严格的财政目标,期限推後到2016年.

民间债权人今年稍早大幅减记了希腊债务.IMF和很多经济学家认为,在希腊债务降至可持续水准前,欧元区政府亦会蒙受损失.

默克尔还重申了她的观点,即让希腊退出欧元区引发的成本会比现行援助计划的成本高出很多.

"我们应当避免所有不稳定因素."她说道.(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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