焦点：默克尔表示希望希腊继续留在欧元区

路透柏林/伦敦1月7日 - 德国总理默克尔周三淡化希腊退出欧元区的可能性，但明确表示，希望希腊政府在本月选举后遵守国际纾困条款的要求。

这是她自一家德国杂志周末发布有关“希腊退出”报导以来首次谈及这一问题。这家德国杂志称，默克尔政府已经转变立场并做好准备，一旦希腊不能兑现欧盟/国际货币基金组织(IMF)总计2,400亿欧元纾困计划的条件承诺，将会接受“希腊的退出”。

希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承诺若赢得大选，将取消已进行的改革举措，并设法让伙伴国同意债务勾销。左翼激进联盟党目前微弱领先于现任总理萨马拉斯所在的中右翼新民主党。

“我身为德国总理，代表德国政府，一直以来都支持让希腊留在欧元区的政策，”默克尔在与英国首相卡梅伦的联合记者会上表示。

她表示，她毫不怀疑希腊的局势将得到“圆满解决”，但强调要想让欧元区成员国的团结一致，希腊政府需要继续遵守承诺。

不愿具名的几名德国官员周三对路透表示，包括希腊可能退出欧元区的情境，都被政府技术专家提出来检视。

在对与希腊新政府就纾困条款可能出现的冲突进行规划之际，他们也探讨了万一左翼激进联盟党在1月25日的大选中胜选执政，与其进行政治妥协的可行性。

这几名官员称，他们认为希腊退出欧元区的可能性极低，表示如果左翼激进联盟党胜选，并能组成执政联盟，尽管这仍远未确定，他们有信心欧元区能与该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)达成协议。

**可接受的政治妥协**

“首先他得胜选，然后组成执政联盟。那需要一段时间，”一名资深官员表示。

“这不是欧元区存亡的问题，而是要找出让人可以接受的政治妥协。”

熟知内情人士表示，前欧洲央行执委、现任德国劳工部副部长亚斯穆森，在欧元区危机最严峻之际，与希腊交涉经验丰富，并且熟识齐普拉斯，并与他保持联系。

虽说在选举结果明朗之前还不好与齐普拉斯展开正式谈判，但德国和欧盟都感觉，如果齐普拉斯获胜，与他达成某种协议并非没有可能。

完全豁免希腊债务的可能已被排除，但把希腊所欠欧盟的贷款期限延长至30年以上，似乎是欧盟伙伴国可以接受的一个选项。

“我并不认为左翼激进联盟上台后还会这样不顾一切，”一名欧元区官员表示。

“他们明白不能太极端，还必须要考虑现实情况。”

包括默克尔所属保守党资深成员Michael Fuchs在内的一些政府幕僚采取了强硬路线，但另外一些人则称，希腊退出欧元区会成为一个危险的先例。

欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)批评称，希腊退出欧元区为“不负责任的猜测”。舒尔茨是德国社会民主党成员。

他说，这一猜测将给人以希腊人不能通过投票决定自己命运的印象，最终或将把他们推向激进势力。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦/王颖；审校 杜明霞/张荻/徐文焰)

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