默克尔坚持“三驾马车”对希腊撙节措施的监管

路透柏林2月3日 - 德国国会议员称，总理默克尔在周二的闭门会上对他们表示，不会如希腊新政府曾要求的那样，取消国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会这“三驾马车”对希腊纾困计划的监督。

关于希腊新政府解决其债务问题，其中包括提议的债券置换计划，对此默克尔公开表示不愿置评，称，她首先需要看到细节。

议员称，默克尔明确表示取消“三驾马车”对希腊撙节举措执行的监督将不是件容易的事，尤其是基于法律原因更是如此。

“默克尔明确想要表明，三驾马车的监管在欧洲稳定机制(ESM)条约中有法律基础，若要维持该计划的运行，便不能取消(它们的监管）。”一匿名的国会议员说道。

参与了周二会议的人士还引述议会中默克尔保守阵营的政党领袖考德(Volker Kauder)的话称，德国不应改变对希腊新政府的立场，并表示“厚脸皮不应得到奖赏。”

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一提出，欧洲央行(ECB)持有的希腊债券，以及所欠欧元区各国政府的部分债务，或者可以置换成与经济成长挂钩的债券，或者置换成永久债券(无到期日债券)。

默克尔表示她正等待进一步细节。

“很明显，希腊政府仍在制定自己的立场。如果考虑这个政府上任才几天的时间，就十分可理解。”默克尔在与新加坡总理的联合记者会上表示。

“我们正在等待(他们的)提案，然后将开始讨论...我不想逐一评论源源释出的所有细节。”她并表示。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪 审校 戴素萍/张涛)

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