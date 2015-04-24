综述：德国总理默克尔称必须防止希腊在达成协议之前资金告罄

德国总理默克尔4月23日在欧盟特别峰会后的新闻会上讲话。 REUTERS/Yves Herman

路透布鲁塞尔4月23日 - 德国总理默克尔周四表示，必须采取一切措施，防止希腊在与国际贷款人达成资金换改革协议之前就资金告罄。目前外界非常担忧希腊即将无钱可用。

默克尔在欧盟(EU)布鲁塞尔峰会间隙与希腊总理齐普拉斯会晤后发表上述言论。她说这次会晤是“建设性的”，双方同意对讨论内容保密。

在记者会上，有人提问希腊在与官方贷款人达成协议之前就资金耗尽的风险有多大时，她表示，“必须采取一切措施防止其发生。”

齐普拉斯对记者称，他们看到协商取得了明显进展，并表示：“我们弥合了一大部分分歧。”

他说他非常乐观，谈判已向达成经济改革计划协议更近了一步。达成协议后将解冻救助金。一名希腊官员称，希腊方面与默克尔在部分问题上“意见趋同”，包括下调希腊预算盈余目标。

不过欧盟官员警告称，有关劳动力市场、养老体系、税收和公共财政改革方面的分歧仍然很大；要达成有约束力的详细协议，仍有大量工作要做。

欧元区财长周五在里加会晤，评估希腊与债权人谈判的进展情况。这场谈判推进十分缓慢。欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，谈判进展不大，他开始担心希腊的财政状况。

希腊官员称，今年希腊基本预算盈余(债务还本付息之前)的目标是GDP的1.2%-1.5%，谈判方在这一点上意见“趋于一致”。这远低于2012年欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计划中设定的目标，即2015年3%，2016年4.5%。

在私有化问题上也“看法接近”，他没有详谈。他并称，对于让希腊公共收入总秘书处独立于财政部，双方看法也接近。

希腊希望达成一项宽松的政治协议，但德国坚持要求，希腊必须首先做到让欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行代表满意。

**付款高峰临近**

希腊尚未与欧洲伙伴就全面改革清单达成共识，因此无法拿到救助计划中剩余的72亿欧元贷款。如果不能达成协议，投资者担心希腊的资金将会用尽，无法如期偿还其官方债权人的款项，从而可能迫使希腊退出欧元区。

欧元区和希腊官员周三表示，希腊可以凑齐足够的现金，履行6月之前的偿债义务。但7月和8月，希腊需要向欧洲央行赎回大量债券，如果不能获得新的资金，该国届时将无力偿债。

“在面临流动性问题的情况下，我们无法等到6月达成协议。我们必须在那之前找到办法，”希腊政府一名要求不具名的官员对路透表示。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，该央行目前准备继续授权向希腊银行业提供紧急融资，因为评估显示这些银行有偿付能力。

“目前情况确实压力很大，”普雷特在柏林的一个活动上表示，“我不想讨论这种情况会持续多久。在危机时期，不乱说话很重要。”

一位银行业消息人士称，欧洲央行周三同意将希腊央行向该国银行业者提供紧急贷款的上限调高至755亿欧元，并且不收紧它们所提供担保品的要求。欧洲央行管理委员会每周评估希腊贷款情况。

希腊报纸Kathimerini称，希腊政府考虑请求欧元区救助基金购买欧洲央行持有的希腊公债，以支付将于夏季到期的债务赎回。(完)

(编译 张涛/王丽鑫；审校 杜明霞/王颖/戴素萍)

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