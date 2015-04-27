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国际财经 | 2015年 4月 27日 星期一 15:52 BJT

德国政府发言人证实默克尔与希腊总理周日通电话

路透柏林4月27日 - 德国政府一发言人周一证实，德国总理默克尔与希腊总理齐普拉斯周日进行了一次电话会谈，但拒绝就谈话内容作评。

“我可以证实他们进行了会谈，”一发言人称。

德国画报周一报道称，齐普拉斯曾致电默克尔和欧元集团主席迪塞尔布洛姆，试图说服他们希腊需要得到更多帮助，以及本周需要召开一次欧盟领导人紧急会议。

德国画报称这次电话会谈的原因是希腊政府资金告罄。该报援引一位欧盟外交官的话称，“形势如同着火，而没有灭火的水。情况十分危急。”

德国政府发言人证实默克尔与齐普拉斯在周日晚间通过电话，未就谈话内容置评。(完)

(编译 艾茂林; 审校)

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