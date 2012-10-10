默克尔称希腊痛苦的改革会有回报

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 默克尔称希望把希腊留在欧元区
* 警察使用催泪瓦斯,抗议者投掷石头和树枝
* 默克尔自债务危机以来首次出访希腊
* 希腊对节支感到愤怒,很多人将此归咎於德国
路透雅典10月9日电---成千上万愤怒的希腊抗议者周二挤满雅典街头,迎接德国总理默克尔;後者表示同情,但没有承诺进一步救援.
警察使用了催泪瓦斯和催泪弹,以逼退打着反对节支标语,挥舞着纳粹旗帜的人群.而希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)此时把默克尔当作希腊的"朋友"一样欢迎.
这是默克尔在欧元区三年前爆发危机以来首次访问希腊,她采取了安抚的基调.
她重申德国承诺把希腊留在欧元区,不过在有关希腊改革进展的报告下月出炉之前,没有给予萨马拉斯实质性的安慰.
"今日我来到这里,完全明白对於希腊人来说,希腊现在的处境极为艰难,很多人在受煎熬,"默克尔在新闻发布会上表示,萨马拉斯也在场.新闻发布会所在地距离国会外的Syntagma广场仅有数百码,该广场正陷於一片混乱.
"恰恰是因为这个原因,我想说我们已经走过大半的路程,"她补充说.
萨马拉斯承诺将加紧推进经济改革以重塑信心.萨马拉斯8月访问柏林时邀请默克尔造访希腊.
"虽然希腊人民正在流血,但决心要继续留在欧元区,"萨马拉斯说,"他们并没有要求更多资金或帮助,只希望尽早振作起来,并摆脱衰退."
在国会大厦的另一侧,数以万计的示威者无视禁令,聚集在一起表达对这位德国领导人的不满情绪.许多人指责默克尔迫使希腊进行痛苦的减支,来换取欧盟-国际货币基金组织(IMF)总价值逾2,000亿欧元(2,600亿美元)的两次救援行动.
希腊防暴警察与抗议者发生冲突.抗议者试图冲破金属障碍物来到默克尔和萨马拉斯会面的警戒区域.部分示威者向警察投掷石块、瓶子和木棒.
警方表示,至少有30人受伤或因催泪瓦斯感到呼吸困难,还有大约300人被拘留.
在离开前,默克尔会见了希腊商业人士,询问改革进展,并了解企业受到经济萎缩打击的情况.希腊经济规模在五年中已经萎缩了五分之一,失业率高达25%.
默克尔决定展现对萨马拉斯的支持.由於希腊社会已经因为前几轮的节支举措而痛苦不堪,萨马拉斯在说服左翼执政夥伴实施进一步的减支举措方面力不从心.
在距离德国议会选举还有一年之际,默克尔也希望能消弭国内反对派的批评,他们称默克尔忽视了希腊,她坚持推行严厉的预算削减加剧了希腊的苦痛.
希腊正与国际三方贷款人--欧盟、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)--就拨付1,300亿欧元(1,700亿美元)第二轮救助方案中的下一笔援金进行商谈.
希腊称如果拿不到这笔315亿欧元的援金,将会在11月底之前无钱可用.
默克尔表示,有拨付纾困金的"迫切需要",但并未作出承诺.
"国际三方贷款人将发布报告.通盘考虑要比快速行动更加重要."默克尔称.(完)
--编译 王丽鑫/兰秀娟/徐文焰/程琳
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