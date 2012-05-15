默克尔与奥朗德之间共识或多於分歧

路透柏林/巴黎5月15日电（记者 Noah Barkin/Catherine Bremer）---五年前，萨科齐宣誓就职後飞往柏林，就有关空中客车的问题上发表了令人吃惊的言论，这是法国和德国之间最敏感的问题之一。

萨科齐首次访问德国为随後几个月的两国关系定了调。萨科齐违背预算承诺，宣布与利比亚进行核问题合作的计划，并自称在影响欧洲央行决定方面有功，这些令德国官员感到很厌恶。

奥朗德将於周二宣誓就职，随後也将访问德国。德国官员对这次德法关系将迎来平静开局抱持信心。

冲动的萨科齐和保守的默克尔最终克服了开局不利，联手应对全球金融危机，以及随後的欧元区债务危机，并赢得了“梅科齐”组合的称谓。

但是这两人仍存在太多不同，很难走得很近。这也是为什麽尽管默克尔和其保守派公开支持萨科齐连任，仍很希望与社会党人奥朗德合作。

“大家忘记了默克尔和萨科齐之间存在很多分歧。我们预计她与奥朗德之间的共识将多於分歧。”一名接近默克尔的德国官员匿名称。

一名驻布鲁塞尔的欧盟大使更加直白地说：“一些领导人对萨科齐败选并不感到遗憾，这不是什麽秘密。”

奥朗德将在柏林受到盛大欢迎。但是奥朗德和默克尔的助手都曾警告称，奥朗德要求采取新的刺激增长措施可能导致双方的谈判针锋相对。

法国社会党发言人Benoit Hamon周日对法国电视台表示，默克尔不能“根据德国利益独自决定欧洲的命运”。

不过在分歧以外，双方的助手都强调默克尔和奥朗德的共同之处，两人的关系对欧元区的未来至关重要。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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