默克尔或有意推举IMF总裁拉加德担任欧盟执委会主席--消息

路透巴黎6月3日 - 两位了解情况的法国消息人士表示，德国总理默克尔曾询问法国是否愿意推举国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德担任欧盟(EU)执委会主席。

他们表示，默克尔是在欧洲议会选举后与法国总统奥朗德的一次私人会谈中作出上述询问的。

一位消息人士称，“默克尔是在私下询问奥朗德的意见，后者没有给出最后立场，但表示他认为欧洲失去IMF总裁职位，这不是个好主意。”

在柏林，德国政府发言人Steffen Seibert表示，这则路透报导有误。他称，默克尔周一重申支持前卢森堡总理贾克担任这一职位。

新兴国家一直表示，希望打破长期以来欧洲人担任IMF总裁而美国人担任世界银行总裁的安排。

在华盛顿，IMF发言人Conny Lotze称，“正如拉加德一再说过的，她专注于IMF的工作，希望完成作为总裁的任期。”

外交人员表示，默克尔、奥朗德、卡梅伦、伦齐、范龙佩(Herman Van Rompuy)可能在周三和周四布鲁塞尔举行七国集团(G7)峰会间隙讨论该事宜。(完)

(编译 石冠兰 审校 戴素萍)

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