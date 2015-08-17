德国总理称预计IMF将会参与希腊纾困案

路透柏林8月16日 - 德国总理默克尔周日在国会进行表决之前，试图安抚态度存疑的国会议员，称国际货币基金组织(IMF)将参与对希腊新纾困案。许多和默克尔同为保守派的人士这次可能会拒绝同意援助希腊。

默克尔对ZDF电台表示，如果希腊养老金改革和债务减免能符合条件，她确信IMF总裁拉加德会同意参与。

德国下议院周三表决之前，有关IMF在该项860亿欧元纾困案中的角色让默克尔大伤脑筋。德国基督教民主党(CDU)和基督教社会联盟(CSU)希望IMF参与，因IMF素来以严格着称。

但拉加德施压欧元区必须“大幅“减免希腊债务，她已表示，IMF将等到10月再决定是否参与纾困。德国议员将被迫在未确保IMF将参与的情况下进行表决。

默克尔说，透过延长希腊债务期限以及降低利息，希腊债务负担有减轻的余地，呼应了IMF的减债呼声。

上月，默克尔的保守派阵营有创记录的65位议员倒戈，拒绝支持纾困谈判。

德国画报估算，周三的表决中，可能会有多达120位的CDU和CSU成员拒绝支持政府。

默克尔在专访中，驳斥了德国对希腊太强硬的说法，也不认同所谓德国在第三轮纾困的谈判中孤掌难鸣。

当被问及德国是否在力争一个“德国的欧洲”时，默克尔说：“这不是我们想要的。”(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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