德国总理称预计IMF将会参与希腊纾困案

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林8月16日 - 德国总理默克尔周日在国会进行表决之前，试图安抚态度存疑的国会议员，称国际货币基金组织(IMF)将参与对希腊新纾困案。许多和默克尔同为保守派的人士这次可能会拒绝同意援助希腊。
默克尔对ZDF电台表示，如果希腊养老金改革和债务减免能符合条件，她确信IMF总裁拉加德会同意参与。
德国下议院周三表决之前，有关IMF在该项860亿欧元纾困案中的角色让默克尔大伤脑筋。德国基督教民主党(CDU)和基督教社会联盟(CSU)希望IMF参与，因IMF素来以严格着称。
但拉加德施压欧元区必须“大幅“减免希腊债务，她已表示，IMF将等到10月再决定是否参与纾困。德国议员将被迫在未确保IMF将参与的情况下进行表决。
默克尔说，透过延长希腊债务期限以及降低利息，希腊债务负担有减轻的余地，呼应了IMF的减债呼声。
上月，默克尔的保守派阵营有创记录的65位议员倒戈，拒绝支持纾困谈判。
德国画报估算，周三的表决中，可能会有多达120位的CDU和CSU成员拒绝支持政府。
默克尔在专访中，驳斥了德国对希腊太强硬的说法，也不认同所谓德国在第三轮纾困的谈判中孤掌难鸣。
当被问及德国是否在力争一个“德国的欧洲”时，默克尔说：“这不是我们想要的。”(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。