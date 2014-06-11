默克尔继续支持容克担任欧盟委员会主席

路透瑞典哈普松德6月10日（记者 Kylie MacLellan/Simon Johnson） - 德国总理默克尔与欧盟领导人会晤后，周二重申支持容克（Claude Juncker）担任下一届欧盟委员会主席。

此次非正式会议地点在瑞典，参加者包括默克尔、瑞典首相赖因费尔特（Fredrik Reinfeldt）、英国首相卡梅伦和荷兰首相吕特（Mark Rutte）。

卡梅伦反对卢森堡前首相容克的欧盟委员会主席提名。

默克尔在记者会上说道：“我曾经说过，我认为容克应该是欧盟委员会主席候选人，我希望他成为欧盟委员会主席。”

5月欧盟议会选举以来，下一届欧盟委员会主席人选引发激烈辩论，如果英国反对容克不成，离开欧盟的风险可能更大。

卡梅伦办公室一名消息人士称，四位领导人讨论到了周二凌晨1点左右，默克尔私下里态度并无改变。

该消息人士指出，卡梅伦曾希望通过此次会议加强反对容克联盟的声势，可是会谈“有建设性但未解决问题”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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