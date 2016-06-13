德国总理暗示不会试图阻止中国企业收购库卡集团

路透北京6月13日 - 德国总理默克尔周一暗示，她不会试图阻止中国企业收购德国机器人生产商库卡集团(Kuka) (KU2G.DE)，但她也保留德国企业提出竞购的可能性。

中国家电企业美的集团(000333.SZ)已对位于奥格斯堡的库卡集团发出了收购提议。这引发了围绕中国企业在欧洲收购的激烈辩论，一些德国政界人士呼吁设置更加严格的限制。

“我依然认为仍有机会找到合适的解决方案，”默克尔在北京访问期间与中国总理李克强举行的联合新闻发布会上说。

“顺便提一下，德国的任何人都可参与库卡交易，”她说，“我们现在需要看看能找到什么解决方案。”

目前尚无德国企业以库卡集团潜在救星的身份出现。德国西门子(SIEGn.DE)总裁兼首席执行官凯飒(Joe Kaeser)周末表示，他无意竞购库卡集团。(完)