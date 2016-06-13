德国总理暗示不会试图阻止中国企业收购库卡集团

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月13日 - 德国总理默克尔周一暗示，她不会试图阻止中国企业收购德国机器人生产商库卡集团(Kuka) (KU2G.DE)，但她也保留德国企业提出竞购的可能性。
中国家电企业美的集团(000333.SZ)已对位于奥格斯堡的库卡集团发出了收购提议。这引发了围绕中国企业在欧洲收购的激烈辩论，一些德国政界人士呼吁设置更加严格的限制。
“我依然认为仍有机会找到合适的解决方案，”默克尔在北京访问期间与中国总理李克强举行的联合新闻发布会上说。
“顺便提一下，德国的任何人都可参与库卡交易，”她说，“我们现在需要看看能找到什么解决方案。”
目前尚无德国企业以库卡集团潜在救星的身份出现。德国西门子(SIEGn.DE)总裁兼首席执行官凯飒(Joe Kaeser)周末表示，他无意竞购库卡集团。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。