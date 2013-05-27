中德领导人共同呼吁结束中欧光伏贸易争端

图为德国兰茨胡特附近的Binsham，工人们安装屋顶光伏发电面板。 REUTERS/Michaela Rehle

路透柏林5月27日 - 德国总理默克尔与中国国务院总理李克强周日共同召开新闻发布会，呼吁结束中欧就光伏面板和移动通信设备引发的贸易争端，并表态支持自由贸易。

欧盟指责中国太阳能面板和移动通信设备定价过低，并向欧洲进行“倾销”意图垄断市场，因此计划向中国太阳能面板制造商征税。

中国否认了这些指控。

默克尔表示，德国将尽全力避免贸易争端升级到欧盟执委会对中国面板制造商征收进口税的地步。

“德国将竭尽全力避免实施永久进口关税，我们会尽快化解分歧，”默克尔在与李克强会面后这样向记者表示。“我们认为这对我们不会有帮助，所以我们希望集中利用好接下来这六个月时间。”

中德双方签署了一系列商业协议，在随后召开的新闻简布会上，李克强表示，中欧之间的贸易争端只会对双方造成伤害，毫无益处。

他还表示，中国有意进行双边对话，并就如何解决这个问题进行磋商。

“我们不支持这个决定，并且断然否认这个指控，”李克强表示，并称此举“令人生疑”，因为全球经济复苏形势仍然脆弱。

“这不仅伤及德国就业，也危及到欧洲光伏产业的发展。这将伤害欧洲消费者和欧洲光伏产业的利益。”

默克尔在新闻发布会上表示，“从某种程度上来讲，情况有些复杂”，因为执委会有权独立启动这一程序。她还表示，仍然相信对话能够避免贸易争端。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 于春红)

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