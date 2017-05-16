德国总理及法国总统同意制定路线图以深化欧盟整合

路透柏林5月15日 - 德国总理默克尔和新任法国总统马克龙周一同意，将制定一路线图以深化欧盟整合，并为改变欧盟条款以加速改革打开大门。

马克龙就职典礼的隔天，两位领导人在柏林会谈后，均同意将致力于重振德法关系以及因英国退欧而起波澜的欧盟。

在这场会议举行前，德国政坛大老一直争论着应该如何回应马克龙所呼吁的更紧密欧盟整合，有些人担心德国将会被要求为那些抗拒改革的财务吃紧国家付钱。

默克尔说，德国需要法国才能成功，她强调“唯有强大的法国，欧洲才能做得好。”

“我们一致希望为欧盟的中期前景制定一份路线图，”她在与马克龙举行的联合记者会上表示。

“我们都坚信，不能只是应对英国(从欧盟)退出的问题，而是必须首先想想如何加深现有的欧盟、特别是欧元区的一体化。”

至关重要的是，两位领导人表示，他们对修改欧盟条约的想法持开放态度。

德国财长朔伊布勒曾表示，马克龙有关在欧元区增设预算和财政部长的想法并不现实，因为这可能需要对欧盟条约作出政治上十分棘手的修改。

不过默克尔与马克龙表示，他们可能着手进行条约修改。

马克龙希望缓解德国保守派人士的顾虑，后者担心马克龙可能推动将欧元区转变为一个“转账联盟”，德国将被要求为其他国家提供资金。

马克龙称，他并不赞成推出所谓欧元区共同债券(Eurobonds)的构想。这一构想可让欧元区国家联合发行债券，德国的高债信评级会令部分国家搭车享受较低的风险溢价。

“我从来没有为欧元区共同债券(的设想)进行过辩护，”他说。(完)