默克尔称市场担忧一些欧元区国家偿债能力

路透柏林9月25日电---德国总理默克尔周二表示,金融市场担心一些欧元区国家的偿债能力.

"对於某些欧元区国家长期而言能否偿还债务,金融市场信心不足.世人也怀疑欧元区国家的竞争力如何,"她在德国工业联盟一项会议上表示.

默克尔表示,解决危机需要投入持久精力,但有关预算纪律的财政条约标志着已取得进步,在欧元区银行业监管方面也同样取得了进展.

她表示,在成立一个拥有强力干预权的监管机构之前,谈论通过欧洲机制对欧元区银行业注资是不成熟的.

她并称,今年德国整体预算赤字与国内生产总值(GDP)之比料为0.9%,德国需要继续提振内需.(完)

--编译 蔡美珍/丁琦;审校 王洋/程琳

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