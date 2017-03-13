焦点：默克尔将首会特朗普 风格及内在格格不入

图为2016年11月资料图片，显示美国时任总统奥巴马访问德国时，车上的德国和美国国旗。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透柏林3月12日 - 她是东德的物理学家，行事克制谨慎，决策力求稳妥，从不享受因为是欧洲有权势的领导人所获得的关注。

他是纽约的地产大亨，大嘴口无遮拦，喜欢暴露在聚光灯下。

很难想像，还有别的两位领导人比默克尔与特朗普之间的差异更大，无论是风格还是内在。默克尔是德国总理，而特朗普是美国新任总统。

数月来，远隔重洋的俩人在政策与价值观问题上时而发生口角。

周二是他们首次会面，这场会面利害攸关，全球各国政府将密切关注，寻找有关跨大西洋联盟未来的线索。二战后这种伙伴关系帮助塑造了全球秩序，但特朗普威胁将其推翻。

“他们能成为好朋友吗？我觉得可能不会。他们的个性极为不同，”曾是美国白宫国家安全会议(NSC)成员、为前总统奥巴马的欧洲政策提供建议的Charles Kupchan称。

“但我确实认为，从政治和战略角度来说，他们都很想要知道如何进行合作。这无疑是特朗普作为总统与外国领导人最重要的一次会面。”

德国官员称，注重细节的默克尔为华盛顿之行做了认真的准备。

他们称，她观看了特朗普的演讲，仔细研究对他的采访，包括1990年花花公子杂志对他一次长时间问答，问答中特朗普抛出很多有争议的观点，现在他作为总统力图实施。

德国官员还称，默克尔的随行人员还仔细分析了特朗普与英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)、日本首相安倍晋三以及加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)等其他国家领导人的会面情况，并与同级别的美国官员进行交流，研究如何应付这位难以捉摸的前真人秀明星。

“特朗普不喜欢听长篇大论，他喜欢明确的立场，不希望深究细节，我们必须为此做好准备，”一位德国高层官员称。

**“灾难性的错误”**

无论是在经济还是对外政策方面，两位领导人的分歧似乎都很大。

今年70岁的特朗普曾称，默克尔让数以十万计的难民进入德国，这个决定是“灾难性的错误”。

特朗普还威胁对德国出口到美国的汽车课征关税。他还批评德国政府在防卫上支出太少。美国方面一直抱怨德国防卫支出太少，默克尔已承诺着手处理。

导致关系紧张的另一原因，在于德国对美国享有500亿欧元的贸易顺差。

特朗普顾问纳瓦罗(Peter Navarro)指责德国通过弱势欧元取得不公平的贸易优势。默克尔及其他德国政府官员则称欧元的命运掌握在欧洲央行、而不在德国手上。

俄罗斯问题也将列入议程。白宫官员已表示，特朗普将就如何应对俄罗斯总统普京请默克尔给予建议。

在特朗普一再称赞英国退出欧盟决定之际，默克尔也担心特朗普的言语可能加速欧盟分化，而此刻反欧盟的民粹团体崛起正使欧盟分裂危机升高。

1月刚离职的美国驻欧盟大使Anthony Gardner表示，“欧洲正处于相当脆弱、岌岌可危的状态，德国正试图确保欧洲整合计画不会分崩离析。我认为默克尔将会对特朗普表明这点。”

“这是一个规划出双方共同利益的机会，以决定一个正面的议程，”他补充称，“但没办法光靠单一个会议就改变整体氛围。”(完)