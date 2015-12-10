默克尔当选《时代》年度风云人物

《时代》周刊周三宣布德国总理默克尔当选其2015年度风云人物，因她今年在面对难民危机和欧盟动荡时表现出灵活性和领导力。默克尔上月庆祝其执政10周年，成为目前欧盟中在任时间最长的领导人。《时代》总编辑吉布斯在声明中表示，欧盟地区的危机“让人有理由怀疑欧盟是否继续存在”，但61岁的默克尔“挺身而出成为不可或缺的人物”。路透