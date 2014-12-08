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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 8日 星期一 14:36 BJT

多数德国民众支持总理默克尔寻求连任

最新民调显示，多数德国民众希望默克尔竞选第四任总理，而且近四分之三的民众认为默克尔也想在2017年第三任期结束后连任。自二战结束以来，德国只有赫尔穆特·科尔（Helmut Kohl）连任了四届总理。赫尔穆特·科尔被誉为“德国统一之父”，是默克尔早期的导师。路透
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