默克尔所在的保守党派支持率降至去年6月以来低点

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林10月14日 - 周三发布的调查显示，德国总理默克尔所在的保守党派的支持率降至38%，为2014年6月以来的最低点，受如何应对创纪录的难民流入的分歧拖累。
默克尔和基督教民主联盟的姐妹党--基督教社会联盟领导人泽霍夫在如何应对难民流入的问题上常常存在分歧。
德国是中东难民青睐的避难地，预计今年有80-100万寻求避难的人流入。
默克尔倾向于接纳难民，坚持称德国能够处理；泽霍夫则态度强硬，他所在的巴伐利亚州威胁称，如果德国政府不试图限制避难申请者的流入，可能将政府告上法庭。
RTL电视台和Stern杂志委托Forsa进行的调查显示，默克尔所在的保守党派的支持率下降1个百分点至38%。
绿党获得了10%的支持率，比上周增加了1个百分点。其他党派的支持率持稳。社会民主党的支持率持平于25%，左派党的支持率持平于9%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。