默克尔所在的保守党派支持率降至去年6月以来低点

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月14日 - 周三发布的调查显示，德国总理默克尔所在的保守党派的支持率降至38%，为2014年6月以来的最低点，受如何应对创纪录的难民流入的分歧拖累。

默克尔和基督教民主联盟的姐妹党--基督教社会联盟领导人泽霍夫在如何应对难民流入的问题上常常存在分歧。

德国是中东难民青睐的避难地，预计今年有80-100万寻求避难的人流入。

默克尔倾向于接纳难民，坚持称德国能够处理；泽霍夫则态度强硬，他所在的巴伐利亚州威胁称，如果德国政府不试图限制避难申请者的流入，可能将政府告上法庭。

RTL电视台和Stern杂志委托Forsa进行的调查显示，默克尔所在的保守党派的支持率下降1个百分点至38%。

绿党获得了10%的支持率，比上周增加了1个百分点。其他党派的支持率持稳。社会民主党的支持率持平于25%，左派党的支持率持平于9%。(完)