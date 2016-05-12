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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 12日 星期四 13:46 BJT

德国近半民众反对默克尔连任下届总理--民调

最新民调显示，近一半的德国民众反对默克尔担任三届总理后继续连任，这表明默克尔应对难民危机的方式仍影响到其支持率。民调机构Insa为德国杂志《Cicero》进行的民调显示，约48%的受访者表示不支持默克尔在2017年联邦选举后继续连任总理，约27%的受访者称希望默克尔第四次当选总理，25%的受访者表示对此没有看法或未予作答。路透

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