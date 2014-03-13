版本:
中国
时事要闻 | 2014年 3月 13日 星期四 18:04 BJT

默克尔称俄罗斯利用乌克兰危机谋利

路透柏林3月13日 -德国总理默克尔在周四的议会发言中称，俄罗斯寻求在乌克兰出现问题之际趁机谋利，并非作为伙伴来稳定乌克兰危机。

默克尔称，“乌克兰的领土完整不应有任何疑问。”她指明乌克兰的克里米亚地区与巴尔干地区的科索沃没有可比性，并指出乌克兰危机不能通过武力来解决。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐