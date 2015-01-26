默克尔称欧央行政策出台后各国仍须推进改革

路透佛罗伦萨1月23日 - 德国总理默克尔周五称，欧洲央行的购债计划绝不能当作欧元区各国政府放松经济改革的藉口。

尽管德国央行表示反对，德国政界也普遍存在疑虑，但欧洲央行仍在周四宣布，将向孱弱的欧元区经济挹注数以千亿欧元计的新资金。

默克尔在佛罗伦萨与意大利总理伦齐(Matteo Renzi)召开记者会时称，出于对欧洲央行独立性的尊重，她不会对央行的举措发表评论。但她强调，只有政府改革才能重振欧元区。

“我不认为欧洲央行的决定可以让意大利说，‘我们不再需要改革’。我要说这一点对所有人都绝对适用--我们将在未来几周或几个月观察这一点，”默克尔说。

“世界上没有哪家央行能够取代政府，政治领袖必须负起自己的责任。”

默克尔曾经对意大利总理伦齐的改革举措提出鼓励，伦齐承诺，欧洲央行的决定会促使他加快而非放慢改革。意大利经济已经三年没有增长。

伦齐称，他不会“减缓”经济改革。外界普遍批评他的改革举措不够深入。

对于欧盟执委会对预算政策采取更为灵活的立场、整个欧盟范围的投资计划、欧元贬值以及欧洲央行最新公布的量化宽松举措，伦齐表示欢迎。

“所有这四个因素对意大利来说都非常重要，已经出现的情况促使我们加快改革，”伦齐说。

默克尔和伦齐拒绝对希腊选举置评，只是表示他们相信，选举结果不会导致欧元区出现严重问题。(完)

(编译 郑茵/杜明霞；审校 戴素萍/张荻)

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