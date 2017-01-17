德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运

路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。

“我认为我们欧洲人掌握着自己的命运，”默克尔在与新西兰总理一道举行的联合记者会上说道。

被问及特朗普对她移民政策的批评时，默克尔称：“我个人正在等待美国总统的就职典礼。当然之后我们将在各个层面与他共事。”(完)