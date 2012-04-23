默克尔无计划前往法国为萨科齐选情造势

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透柏林4月23日电---德国政府发言人表示,德国总理默克尔仍继续支持法国总统萨科齐竞选连任,但没有计划在下个月第二轮决选前前往法国为其造势.
"至於出席造势活动,我不知道有任何相关计划.这是萨科齐总统的竞选活动,并非德国总理的竞选活动,"德国政府副发言人Georg Streiter在例行记者会上称.
"总理仍继续支持萨科齐总统,"他说,不论谁执政,自战後以来德法领导人一直都合作愉快.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
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路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。