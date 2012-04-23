默克尔无计划前往法国为萨科齐选情造势

路透柏林4月23日电---德国政府发言人表示,德国总理默克尔仍继续支持法国总统萨科齐竞选连任,但没有计划在下个月第二轮决选前前往法国为其造势.

"至於出席造势活动,我不知道有任何相关计划.这是萨科齐总统的竞选活动,并非德国总理的竞选活动,"德国政府副发言人Georg Streiter在例行记者会上称.

"总理仍继续支持萨科齐总统,"他说,不论谁执政,自战後以来德法领导人一直都合作愉快.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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