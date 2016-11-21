德国总理默克尔称将谋求第四个总理任期 民调显示多数民众支持

路透柏林11月20日 - 德国总理默克尔周日宣布，将在明年大选中谋求第四个总理任期。这是在英国公投退欧及特朗普当选美国总统后出现的一个稳定迹象。

默克尔称自己思考良久后，最终决定再次参加明年9月的大选，从而终结了数月以来有关她参选决定的臆测。现年62岁的默克尔因其敞开大门接收移民的政策惹怒了许多选民。

“担任总理11年后，作出谋求第四个任期的决定，对于我们的国家、我们的党乃至我本人来说，决不是件平常小事，”她以严肃甚至于沉重的语气对记者说。

“这项决定所针对的不仅是竞选，也是未来的四年...如果健康情况允许，”她与所在的保守派基督教民主党(CDU)高级成员会谈后称。

周日Emnid民调显示，约有55%的德国人希望默克尔继续第四个任期，39%的民众持反对观点，表明尽管会遇到阻力，但她仍颇有选举价值。

国内方面，她的最大挑战可能是在社会意见日渐分歧的情况下，处理移民的整合问题，同时让德国强大的经济持续位于正轨。

周日的Emnid民调显示，默克尔的保守阵营支持度下滑一个百分点至33%，领先最接近的对手德国社会民主党(SPD)9个百分点，该党也是默克尔的执政联盟。

在政党结盟执政蔚为常态的体系下，许多民调机构认为，选后再度形成大联合政府(grand coalition)的可能性最高，不过德国新选择党(AfD)的兴起，使得联合执政的盘算更形复杂。

社会民主党党魁为现任副总理兼经济部长的加布利尔，该党目前尚未决定加布利尔是否将出马与默克尔角逐总理。

默克尔表示，这次选举将是1990年两德统一后最艰难的一场选战，因有来自右派与社会分裂的威胁，而且还有德国左派政党组成联盟的可能性。

默克尔仍需在12月初的大会中获得其所属政党的背书，以及巴伐利亚盟友基督教社会联盟(CSU)的支持，他们猛烈抨击默克尔对移民敞开大门的政策。CSU党魁哲侯弗周日对默克尔寻求连任的决定表示欢迎。

德国对总理的连任次数并未设限，默克尔或有可能追平前总理科尔在位16年的纪录。(完)