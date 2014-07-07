默克尔就美德双面间谍一事表态

路透北京7月7日（记者 Andreas Rinke） - 德国总理默克尔周一称，有关一名德国人为美国情报机构充当双面间谍的指控是严重的事情，如果事情果真如此，将与盟友间的合作明显背道而驰。

去年曾曝出美国国家安全局大规模监听德国的事件，引发两国关系紧张。此事或会使美德关系进一步恶化。

“如果相关报导是真的，这将是严重事件，”默克尔在北京与中国总理李克强共同举行新闻发布会时说道。

“如果指控属实，我认为这明显与互相信任的机构和盟友间的合作背道而驰。”

白宫和美国国务院迄今均拒绝对德国联邦情报局一名31岁的雇员被捕一事发表评论。

情报和政治消息人士称，该男子承认向一名美国联系人传递文件。

“德国反对这种行为，无论是来自哪里，”默克尔说道，所指的是商业间谍活动。

“作为一个国家，我们有义务保护我们的经济……我们有义务保护知识产权。”

德国外长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）称，如果相关情况得到确认，这一间谍事件将有严重后果。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。