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时事要闻 | 2012年 9月 18日 星期二 11:22 BJT

默克尔：对中俄否决安理会涉叙决议草案感到遗憾

路透柏林9月17日电---德国总理默克尔表示，并非所有联合国安理会成员国都认同美欧和部分阿拉伯国家对叙利亚问题的政治信念，她对此感到“非常遗憾”。

默克尔在周一的新闻发布会上表示：“在与中俄领导人会晤时，我总会提到此事。人道主义局势非常危急。不幸的是，联合国安理会还没能采取行动，我希望联合国叙利亚问题特使能比其前任取得更多成果。”

俄罗斯和中国都是安理会常任理事国，两国曾否决安理会涉叙问题决议草案。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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