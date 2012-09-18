默克尔：对中俄否决安理会涉叙决议草案感到遗憾

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透柏林9月17日电---德国总理默克尔表示，并非所有联合国安理会成员国都认同美欧和部分阿拉伯国家对叙利亚问题的政治信念，她对此感到“非常遗憾”。
默克尔在周一的新闻发布会上表示：“在与中俄领导人会晤时，我总会提到此事。人道主义局势非常危急。不幸的是，联合国安理会还没能采取行动，我希望联合国叙利亚问题特使能比其前任取得更多成果。”
俄罗斯和中国都是安理会常任理事国，两国曾否决安理会涉叙问题决议草案。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。