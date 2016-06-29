德国总理默克尔称没有理由因英国公投退欧而停止TTIP谈判

路透布鲁塞尔6月29日 - 德国总理默克尔周二表示，她认为没有理由因为英国公投决定退出欧盟，而停止欧盟和美国之间的自由贸易协定谈判，即跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)谈判。

“没有人说我们应该停止谈判，这也包括英国，”默克尔说，“有明确的授权来继续谈判。”

“这里有些人说由于英国的退出，我们不应该继续谈判，因为失去了一个协定的支持者，”她并称，“我认为这是错误的做法。只要我们想要这个(协定)，我们就要将谈判进行到底，除非我们不想要。对我而言，这并不是停止谈判的理由。”(完)