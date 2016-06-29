德国总理默克尔称没有理由因英国公投退欧而停止TTIP谈判

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透布鲁塞尔6月29日 - 德国总理默克尔周二表示，她认为没有理由因为英国公投决定退出欧盟，而停止欧盟和美国之间的自由贸易协定谈判，即跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)谈判。
“没有人说我们应该停止谈判，这也包括英国，”默克尔说，“有明确的授权来继续谈判。”
“这里有些人说由于英国的退出，我们不应该继续谈判，因为失去了一个协定的支持者，”她并称，“我认为这是错误的做法。只要我们想要这个(协定)，我们就要将谈判进行到底，除非我们不想要。对我而言，这并不是停止谈判的理由。”(完)
(编译 汪红英；审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。